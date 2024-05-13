Климов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Климова) Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Климова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Климова) Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно