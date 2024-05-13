Климов Андрей Алексеевич 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Андрей Алексеевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Климов Алексей Иванович

Мать: Климова (Исаева) Прасковья Прохоровна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Климова) Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Климова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климов Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Климова) Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Климов Лукьян Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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