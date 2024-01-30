Толстой Тимофей Потапович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстая Анна Петровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Толстой Трофим Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Толстой Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Толстая Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Толстая Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Толстой Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Толстая Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна
Смерть
После 1858