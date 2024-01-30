Толстой Тимофей Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Тимофей Потапович

Толстой Тимофей Потапович

Место рождения

Величковка, Чернігівська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Величковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Анна Петровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Толстой Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Толстой Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Толстой Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Толстая Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Толстая Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Толстой Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Толстая Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Толстой Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Толстая Анна Петровна

Величковка, Чернігівська область
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.