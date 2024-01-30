Толстая Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Толстая Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Толстая Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Толстой Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Толстая Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович
Смерть
После 1858