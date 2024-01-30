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Толстая Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Тимофей Потапович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Толстая Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Толстая Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Толстой Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Толстая Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Толстой Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Потапович

Величковка, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Величковка, Чернігівська область

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