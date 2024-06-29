Толстой Трофим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Толстой Тимофей Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Скоробогатько (Толстая) Мавра Трофимовна
Мать ребёнка: Толстая Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Толстой Василий Трофимович
Мать ребёнка: Толстая Евгения Максимовна
Смерть
После 1858