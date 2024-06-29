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Толстой Трофим Тимофеевич

Место рождения

Величковка, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Толстой Тимофей Потапович

Мать: не указана

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Скоробогатько (Толстая) Мавра Трофимовна

Мать ребёнка: Толстая Евгения Максимовна

Величковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Толстой Василий Трофимович

Мать ребёнка: Толстая Евгения Максимовна

Величковка, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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