Северов Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Канатная фабрика Сазонова Некоторое время работал помощником брата Николая
Образование
Неизвестно
Осташков, Россия
Образовательное учреждение: Городское училище
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Северова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
После женитьбы открыл в Осташкове "железную торговлю" - продавал косы, пудовое железо.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Северова Елена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно