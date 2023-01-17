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Северов Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Северов Фёдор Федорович

Мать: Северова Устинья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место работы: Канатная фабрика Сазонова Некоторое время работал помощником брата Николая
Образование
Неизвестно
Осташков, Россия
Образовательное учреждение: Городское училище
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Северова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Северова Елена Дмитриевна

После женитьбы открыл в Осташкове "железную торговлю" - продавал косы, пудовое железо.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Северова Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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