Северов Фёдор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Северов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Северов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северова Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна
Смерть
1879