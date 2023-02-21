Северов Фёдор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северов Фёдор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Северов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна

Осташков, Россия
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Северов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северова Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Северова Устинья Тимофеевна

Смерть
1879
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