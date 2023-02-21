Северова (Елецкая) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Елецкая) Елена Дмитриевна

Место рождения

Осташков, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков, Россия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Северов Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Северов Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северов Алексей Фёдорович

После женитьбы открыл в Осташкове "железную торговлю" - продавал косы, пудовое железо.
Смерть
Неизвестно
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