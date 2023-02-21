Северова (Елецкая) Елена Дмитриевна
Место рожденияОсташков, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Осташков, Россия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Северов Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Северов Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
После женитьбы открыл в Осташкове "железную торговлю" - продавал косы, пудовое железо.
Смерть
Неизвестно