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Хвостиков Тимофей Евлампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1887

Отец: Хвостиков Евлампий (Евлантий) Автономович

Мать: Хвостикова Мария Ильинична

Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Жена: Хвостикова (Кобзарева) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
28.10.1907 ст.

Жена: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Хвостикова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна

Рождение ребёнка
15.10.1912

Дочь: Хвостикова Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна

Рождение ребёнка
03.09.1913

Сын: Хвостиков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна

Смерть
Неизвестно

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