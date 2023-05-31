Хвостиков Тимофей Евлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1887
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Бракосочетание
28.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Хвостикова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна
Рождение ребёнка
15.10.1912
Дочь: Хвостикова Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1913
Сын: Хвостиков Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна
Смерть
Неизвестно