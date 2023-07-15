Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1907 ст.

Муж: Хвостиков Тимофей Евлампиевич

Рождение ребёнка
03.08.1908

Дочь: Хвостикова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Хвостиков Тимофей Евлампиевич

Рождение ребёнка
15.10.1912

Дочь: Хвостикова Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Хвостиков Тимофей Евлампиевич

Рождение ребёнка
03.09.1913

Сын: Хвостиков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Хвостиков Тимофей Евлампиевич

Смерть
Неизвестно
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