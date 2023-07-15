Хвостикова (Лазаренко) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1908
Дочь: Хвостикова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Хвостиков Тимофей Евлампиевич
Рождение ребёнка
15.10.1912
Дочь: Хвостикова Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Хвостиков Тимофей Евлампиевич
Рождение ребёнка
03.09.1913
Сын: Хвостиков Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Хвостиков Тимофей Евлампиевич
Смерть
Неизвестно