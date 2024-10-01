Плакатин Виктор
Место рожденияc. Емантаево Абдулинского р-на Оренбургской обл.
Дата рождения23.12.1923
Дата смерти10.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плакатин Анатолий
Мать ребёнка: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плакатина) Валентина
Мать ребёнка: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна
Бракосочетание
1947
Бракосочетание
1947
Смерть
10.05.1982
Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область