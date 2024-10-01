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Плакатин Виктор

Место рождения

c. Емантаево Абдулинского р-на Оренбургской обл.

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

10.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: Плакатин Афанасий Тимофеевич

Мать: Плакатина (Лукьянова) Анастасия Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плакатин Анатолий

Мать ребёнка: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плакатина) Валентина

Мать ребёнка: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна

Бракосочетание
1947

Жена: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна

Бракосочетание
1947

Жена: Плакатина (Карандаева) Людмила Алексеевна

Смерть
10.05.1982
Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область

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