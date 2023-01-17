Емантаево
Абдулинский, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1023Емантаева (Каратай-Садак), д. каз.при рч. Каратай-Садак.1002045189205Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
440. Емантаева (Каратай Седяк), деревня бывшая государственная и удельная, при речке Каратайке, дворов 153, жителей 968, волостное правление (уездный город в 110 верстах)
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72338Емантаевосело53°33'с.ш.53°49'в.д.N-39-096
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53704000136с Емантаевосело