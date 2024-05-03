Ракина (Маскаева) Агафья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракина (Маскаева) Агафья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Маскаев Сидор Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1868

Муж: Ракин Григорий Агафонович

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1870

Дочь: Широкова (Ракина) Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1872

Дочь: Фролова (Ракина) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.04.1879

Сын: Ракин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: (Ракина) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Ракин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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