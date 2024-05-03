Ракина (Маскаева) Агафья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Маскаев Сидор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1868
Рождение ребёнка
21.06.1870
Дочь: Широкова (Ракина) Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович
Рождение ребёнка
28.03.1872
Дочь: Фролова (Ракина) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович
Рождение ребёнка
13.04.1879
Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович
Рождение ребёнка
17.03.1885
Дочь: (Ракина) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович
Рождение ребёнка
01.08.1887
Отец ребёнка: Ракин Григорий Агафонович
Смерть
Неизвестно