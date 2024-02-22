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Андрей Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Осипъ Ефимовъ

Мать: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аграфена Андреева

Мать ребёнка: Первая жена Андрея Осипова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мирон Андреев

Мать ребёнка: Первая жена Андрея Осипова

Ушаково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Первая жена Андрея Осипова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Прасковия Михалова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Евграф Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Прасковия Михалова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Евдоким Андреев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковия Михалова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена Андрея Осипова

Смерть
Неизвестно
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