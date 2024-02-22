Андрей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Осипъ Ефимовъ
Мать: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аграфена Андреева
Мать ребёнка: Первая жена Андрея Осипова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мирон Андреев
Мать ребёнка: Первая жена Андрея Осипова
Ушаково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Первая жена Андрея Осипова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Прасковия Михалова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Евграф Андреев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Прасковия Михалова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Евдоким Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковия Михалова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно