Осипъ Ефимовъ
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ефим Иванов
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федот Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Осипова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Спепанида Осипова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Осипова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья Осипова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Осипов
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса Осипова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Семенова
Смерть
1820
переведен из деревни Ушаковой 1817