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Осипъ Ефимовъ

Место рождения

Ушаково, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ефим Иванов

Мать: Наталья Иванова

Ушаково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Федот Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Ушаково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Осипова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Спепанида Осипова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Осипова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья Осипова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса Осипова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Андрей младший Осипов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Ушаково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Семенова

Смерть
1820
переведен из деревни Ушаковой 1817
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