Павел Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти07.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Андрей Осипов
Мать: Прасковия Михалова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андрей Павлов
Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова
ГАТО Ф.397. оп.1 д.4 РС 1858 д. Богатьково Алексинского уезда Тульской Губернии, статского советника и кавалера Александра Ивановича Воронецкого двор 11 стр.724-738
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Домна Павлова
Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова
Рождение ребёнка
19.05.1845 ст.
Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова
Ф.3 Оп.15 Д.46 Метрическая книга церквей г. Алексина и уезда. Т. 1 1845
Рождение ребёнка
28.08.1847
Сын: Александр Павлов
Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова
Смерть
07.07.1848
от холеры