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Павел Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

07.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Андрей Осипов

Мать: Прасковия Михалова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Андрей Павлов

Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова

ГАТО Ф.397. оп.1 д.4 РС 1858 д. Богатьково Алексинского уезда Тульской Губернии, статского советника и кавалера Александра Ивановича Воронецкого двор 11 стр.724-738
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Домна Павлова

Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова

Рождение ребёнка
19.05.1845 ст.

Сын: Федор Павлов Ярченков

Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Ф.3 Оп.15 Д.46 Метрическая книга церквей г. Алексина и уезда. Т. 1 1845
Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Александр Павлов

Мать ребёнка: Аграфена (Феодосья) Сивостьянова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Смерть
07.07.1848
Богатьково, город Алексин, Тульская область
от холеры

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