Таланцева Дарья И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланцева Дарья И

Таланцева Дарья И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Матвей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Дочь: (Таланцева) Фаина Матвеевна

Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.

Дочь: (Таланцева) Анна Матвеевич

Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Сын: Таланцева Левонид Матвеевич

Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Таланцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Таланцева) Зоя Матвеевна

Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1933 ст.

Дочь: (Таланцева) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.