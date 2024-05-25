Таланцева Дарья И
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Дочь: (Таланцева) Фаина Матвеевна
Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Дочь: (Таланцева) Анна Матвеевич
Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Таланцева Левонид Матвеевич
Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Таланцева) Зоя Матвеевна
Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1933 ст.
Дочь: (Таланцева) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Таланцев Матвей Никитич
Смерть
Неизвестно