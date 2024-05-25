Таланцев Матвей Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: Таланцев Никита Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таланцева Дарья И
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Дочь: (Таланцева) Фаина Матвеевна
Мать ребёнка: Таланцева Дарья И
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Дочь: (Таланцева) Анна Матвеевич
Мать ребёнка: Таланцева Дарья И
Рождение ребёнка
1923
Сын: Таланцева Левонид Матвеевич
Мать ребёнка: Таланцева Дарья И
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Таланцева Дарья И
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Таланцева) Зоя Матвеевна
Мать ребёнка: Таланцева Дарья И
Рождение ребёнка
Около 1933 ст.
Дочь: (Таланцева) Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Таланцева Дарья И
Смерть
Неизвестно