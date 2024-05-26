Голина Настасья Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти02.10.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1818 ст.
Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Голин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Голина) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Голина) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович
Смерть
02.10.1835