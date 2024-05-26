Голина Настасья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолина Настасья Самойловна

Голина Настасья Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

02.10.1835

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голин Андрей Назарович

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1818 ст.

Сын: Назаров Аника Андреевич

Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Голин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Голина) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Голина) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Голин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Голин Андрей Назарович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
02.10.1835
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.