Голин (Назаров) Аника Андреевич
мужской, родился 15.11.1818 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер 19.10.1876, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецГолин Андрей Назарович1794 г.р.
МатьГолина Настасья Самойловна1791 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Голин Андрей Назарович
Дочь: Сухова (Голина) Анастасия Аникина
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Сын: Голин (Назаров) Климент Аникеевич
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Сын: Голин (Назаров) Архип Аникеевич
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Дочь: Забродина (Голина) Мавра Аникина
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Сын: Назаров (Голин) Влас Аникеевич
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Дочь: (Голина) Мавра Аникина
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Дочь: Гурина (Голина) Агафья Аникина
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна
Дочь: (Голина) Анна Аникина
Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна