Голин (Назаров) Аника Андреевич 15.11.1818 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Голин (Назаров) Аника Андреевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 15.11.1818 ст., Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер 19.10.1876, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Голин Андрей Назарович1794 г.р.
Мать
Голина Настасья Самойловна1791 г.р.
Супруги
Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна01.03.1816 г.р.
Дети
Сухова (Голина) Анастасия Аникина1839 г.р.
Голин (Назаров) Климент Аникеевич1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1818 ст.

Отец: Голин Андрей Назарович

Мать: Голина Настасья Самойловна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
09.01.1838

Жена: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сухова (Голина) Анастасия Аникина

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1842

Сын: Голин (Назаров) Климент Аникеевич

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
12.02.1843

Сын: Голин (Назаров) Архип Аникеевич

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Забродина (Голина) Мавра Аникина

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1848

Сын: Назаров (Голин) Влас Аникеевич

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
23.04.1853

Дочь: (Голина) Мавра Аникина

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
13.10.1854

Сын: Голин Артемий Аникеевич

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
13.10.1854

Сын: Голин Илларион Аникеевич

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.02.1857

Дочь: Гурина (Голина) Агафья Аникина

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
28.01.1859

Дочь: (Голина) Анна Аникина

Мать ребёнка: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
19.10.1876
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

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