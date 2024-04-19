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Гурина (Голина) Агафья Аникина

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

02.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1857

Отец: Назаров Аника Андреевич

Мать: Голина (Липатова) Евдокия Ксенофонтовна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Семен Федорович

Рождение ребёнка
08.05.1878

Дочь: (Гурина) Гликерья Семеновна

Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1883

Дочь: (Гурина) Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гурин Яков Семенович

Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1890

Дочь: (Гурина) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович

Смерть
Неизвестно

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