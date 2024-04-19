Гурина (Голина) Агафья Аникина
Место рождения
Дата рождения02.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1878
Дочь: (Гурина) Гликерья Семеновна
Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1883
Дочь: (Гурина) Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гурин Яков Семенович
Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1890
Дочь: (Гурина) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Гурин Семен Федорович
Смерть
Неизвестно