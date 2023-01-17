Моя Варвара Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1756
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1677
Отец: Мой Никифор
Мать: не указана
ИВ-1740 Варвара 63=1677, вдова ИВ-1742 Варвара 65=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745 Варвары Никифоровой нет (где она?) ИВ-1746 Варвара Никифорова 71=1675, вдова ИВ-1747 Варвара Никифоро... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мой Гаврил Андреев
Отец ребёнка: Мой Андрей
МК-1736 05.01.1736 бракосочетание, Ирина Васильева ИВ-1737 Гаврила 30=1707 ИВ-1739 Гаврило Андреев 32=1707 ИВ-1740 Гаврило Андреев 33=1707 ИВ-1742 Гаврило 35=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Мой Андрей
МК-1727 25.03.1727 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева дочь Мария - рождение (родил в 15 лет?) МК-1729 06.05.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын Димитрий - рождение МК-1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Андрей
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1756
ИВ-1756 Варвары нет (где она? умерла?)