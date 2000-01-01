Мой Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мой Гаврил Андреев
Мать ребёнка: Моя Варвара Никифорова
МК-1736 05.01.1736 бракосочетание, Ирина Васильева ИВ-1737 Гаврила 30=1707 ИВ-1739 Гаврило Андреев 32=1707 ИВ-1740 Гаврило Андреев 33=1707 ИВ-1742 Гаврило 35=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Моя Варвара Никифорова
МК-1727 25.03.1727 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева дочь Мария - рождение (родил в 15 лет?) МК-1729 06.05.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын Димитрий - рождение МК-1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Варвара Никифорова
Смерть
Неизвестно
До 1740] ИВ-1740 Варвара - вдова.