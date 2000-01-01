Мой Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1677 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Мой Гаврил Андреев

Мать ребёнка: Моя Варвара Никифорова

МК-1736 05.01.1736 бракосочетание, Ирина Васильева ИВ-1737 Гаврила 30=1707 ИВ-1739 Гаврило Андреев 32=1707 ИВ-1740 Гаврило Андреев 33=1707 ИВ-1742 Гаврило 35=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Моя Варвара Никифорова

МК-1727 25.03.1727 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева дочь Мария - рождение (родил в 15 лет?) МК-1729 06.05.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын Димитрий - рождение МК-1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Варвара Никифорова

Смерть
Неизвестно
До 1740] ИВ-1740 Варвара - вдова.
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