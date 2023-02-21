Мой Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ни в одной ИВ не видела.
Рождение ребёнка
1677
Дочь: Моя Варвара Никифорова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1740 Варвара 63=1677, вдова ИВ-1742 Варвара 65=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745 Варвары Никифоровой нет (где она?) ИВ-1746 Варвара Никифорова 71=1675, вдова ИВ-1747 Варвара Никифоро... Показать все
Рождение ребёнка
1697
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Василий Никифоров 40=1697 ИВ-1739 Василий Никифоров 42=1697 ИВ-1740 Василий Никифоров 43=1697 ИВ-1742 Василий Никифоров 45=1697 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий Никифоров 49=1695 ... Показать все
Смерть
Неизвестно