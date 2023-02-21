Мой Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМой Никифор

Мой Никифор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ни в одной ИВ не видела.
Рождение ребёнка
1677

Дочь: Моя Варвара Никифорова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1740 Варвара 63=1677, вдова ИВ-1742 Варвара 65=1677 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745 Варвары Никифоровой нет (где она?) ИВ-1746 Варвара Никифорова 71=1675, вдова ИВ-1747 Варвара Никифоро... Показать все
Рождение ребёнка
1697

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Василий Никифоров 40=1697 ИВ-1739 Василий Никифоров 42=1697 ИВ-1740 Василий Никифоров 43=1697 ИВ-1742 Василий Никифоров 45=1697 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий Никифоров 49=1695 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close