Евфимиева-Данилова-Салмова (Захарова) Евфимия Терентьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Данилов-Салмов (Евфимиев) Терентий Захарович
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Ульяния Матвеевна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова--Гавришина (Ефремова) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Сын: Михайлов-Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Ефремов) Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Сын: Михайлов-Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Ефремов) Иоанн (Иван) Матвеевич
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович
Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович