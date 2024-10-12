Евфимиева-Данилова-Салмова (Захарова) Евфимия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимиева-Данилова-Салмова (Захарова) Евфимия Терентьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.07.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1829 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

1875 г.р.
1877 г.р.
1880 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.
1886 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1853 ст.

Отец: Данилов-Салмов (Евфимиев) Терентий Захарович

Мать: Данилова -Салмова (Корнилова) Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1875 ст.

Муж: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1875 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Ульяния Матвеевна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова--Гавришина (Ефремова) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1880 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1881 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1883 ст.

Сын: Михайлов-Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Ефремов) Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.

Сын: Михайлов-Тимофеев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Ефремов) Иоанн (Иван) Матвеевич

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1892 ст.

Дочь: Михайлова-Тимофеева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Ефремова) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Тимофеев-Гаврилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Матвей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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