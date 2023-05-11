Данилов-Салмов (Евфимиев) Терентий Захарович
Место рождения
Дата рождения23.10.1832 ст.
Дата смерти30.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1832 ст.
Бракосочетание
05.10.1851 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1853 ст.
Сын: Данилов-Салмов Евфимий Терентьевич
Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
12.10.1855 ст.
Дочь: Данилова -Салмова Пераскева Терентьевна
Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
05.01.1859 ст.
Сын: Данилов-Салмов Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
18.06.1860 ст.
Сын: Данилов-Салмов Иоанн (Иван) Терентьевич
Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
27.04.1863 ст.
Дочь: Данилова -Салмова Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
24.03.1865 ст.
Дочь: Данилова -Салмова Матрона Терентьевна
Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна
Смерть
30.01.1911 ст.
В дальнейшем Салмов.