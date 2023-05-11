Данилов-Салмов (Евфимиев) Терентий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов-Салмов (Евфимиев) Терентий Захарович

Данилов-Салмов (Евфимиев) Терентий Захарович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.10.1832 ст.

Дата смерти

30.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1832 ст.

Отец: Данилов Захар Евфимиевич

Мать: Данилова Евдокия Никитична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.10.1851 ст.

Жена: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1853 ст.

Сын: Данилов-Салмов Евфимий Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1855 ст.

Дочь: Данилова -Салмова Пераскева Терентьевна

Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1859 ст.

Сын: Данилов-Салмов Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1860 ст.

Сын: Данилов-Салмов Иоанн (Иван) Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1863 ст.

Дочь: Данилова -Салмова Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1865 ст.

Дочь: Данилова -Салмова Матрона Терентьевна

Мать ребёнка: Данилова -Салмова Мария Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.01.1911 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В дальнейшем Салмов.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close