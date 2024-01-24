Долина (Козявин) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Козявин) Юлия Владимировна

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Место рождения

город Кострома

Дата рождения

06.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1990

Отец: Козявин Владимир Михайлович

Мать: Козявина Ирина Николаевна

город Кострома
Бракосочетание
14.09.2013

Муж: Долина Сергей Александрович

город Кострома
Рождение ребёнка
28.02.2017

Дочь: Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Долина Сергей Александрович

город Кострома
Рождение ребёнка
19.06.2019

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Долина Сергей Александрович

город Москва
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