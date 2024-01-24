Долина (Козявин) Юлия Владимировна
Место рождениягород Кострома
Дата рождения06.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1990
город Кострома
Бракосочетание
14.09.2013
город Кострома
Рождение ребёнка
28.02.2017
Дочь: Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Долина Сергей Александрович
город Кострома
Рождение ребёнка
19.06.2019
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Долина Сергей Александрович
город Москва