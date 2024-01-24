Долина Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1989
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.09.2013
Жена: Долина Юлия Владимировна
город Кострома
Рождение ребёнка
28.02.2017
Дочь: Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Долина Юлия Владимировна
город Кострома
Рождение ребёнка
19.06.2019
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Долина Юлия Владимировна
город Москва