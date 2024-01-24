Долина Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Долина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
14.09.2013

Жена: Долина Юлия Владимировна

город Кострома
Рождение ребёнка
28.02.2017

Дочь: Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Долина Юлия Владимировна

город Кострома
Рождение ребёнка
19.06.2019

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Долина Юлия Владимировна

город Москва
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