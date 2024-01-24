Козявин Владимир Михайлович
Место рожденияУсолье-Сибирское-7, Иркутской области
Дата рождения10.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1967
Отец: Козявин Михаил Филиппович
Мать: Нина Владимировна
Усолье-Сибирское-7, Иркутской области
Бракосочетание
19.08.1989
город Кострома
Рождение ребёнка
06.10.1990
Дочь: Долина Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Козявина Ирина Николаевна
город Кострома
Образование
1991
работает в ФБУ «Костромской ЦСМ» руководитель информационно-технической группы.
высшее
Рождение ребёнка
01.11.1995
Сын: Козявин Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Козявина Ирина Николаевна
город Кострома
Образование
2005
Москва
ВУ РХБЗ
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Новый Быт 15-15
Место жительства
Неизвестно