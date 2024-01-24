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Козявин Владимир Михайлович

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Место рождения

Усолье-Сибирское-7, Иркутской области

Дата рождения

10.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1967

Отец: Козявин Михаил Филиппович

Мать: Нина Владимировна

Усолье-Сибирское-7, Иркутской области
Бракосочетание
19.08.1989

Жена: Козявина Ирина Николаевна

город Кострома
Рождение ребёнка
06.10.1990

Дочь: Долина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Козявина Ирина Николаевна

город Кострома
Образование
1991
работает в ФБУ «Костромской ЦСМ» руководитель информационно-технической группы.
высшее
Рождение ребёнка
01.11.1995

Сын: Козявин Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Козявина Ирина Николаевна

город Кострома
Образование
2005
Москва
ВУ РХБЗ
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Новый Быт 15-15
Место жительства
Неизвестно
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