Кузнецов Евстафий Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1881
Отец: Андрей Георгиевич
Мать: Анна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1881
Бракосочетание
17.01.1900
Жена: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.11.1900
Сын: Михаил Евстафиевич
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Кузнецов Иван Евстафиевич
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Кузнецов Афанасий Евстафиевич
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Илья Евстафиевич
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
29.09.1912
Сын: Григорий Евстафиевич
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Агния Евстафьевна
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна