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Кузнецов Евстафий Андреевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

17.09.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1881

Отец: Андрей Георгиевич

Мать: Анна Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1881
Бракосочетание
17.01.1900

Жена: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1900

Сын: Михаил Евстафиевич

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Кузнецов Иван Евстафиевич

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Кузнецов Афанасий Евстафиевич

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Илья Евстафиевич

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1912

Сын: Григорий Евстафиевич

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Агния Евстафьевна

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Александр Евстафиевич

Мать ребёнка: Анастасия Ермолаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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