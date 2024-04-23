Анастасия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Ермолаевна

Анастасия Ермолаевна

Место рождения

Красная Горка д.

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1900

Муж: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1900

Сын: Михаил Евстафиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Кузнецов Иван Евстафиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Кузнецов Афанасий Евстафиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1910

Сын: Илья Евстафиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1912

Сын: Григорий Евстафиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Агния Евстафьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Александр Евстафиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.