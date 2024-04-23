Анастасия Ермолаевна
Место рожденияКрасная Горка д.
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1900
Рождение ребёнка
07.11.1900
Сын: Михаил Евстафиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Кузнецов Иван Евстафиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Кузнецов Афанасий Евстафиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1910
Сын: Илья Евстафиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1912
Сын: Григорий Евстафиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Агния Евстафьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Кузнецов Евстафий Андреевич