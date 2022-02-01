Кайсарова (Владимирова) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1928
Дата смерти01.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928
Отец: Владимиров Павел Владимирович
Мать: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
29.01.1955
Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.12.1956
Дочь: Михайлова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
19.09.1958
Дочь: Шумова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
30.01.1961
Сын: Кайсаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
23.11.1967
Сын: Кайсаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2022