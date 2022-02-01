Кайсарова (Владимирова) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайсарова (Владимирова) Зинаида Павловна

Кайсарова (Владимирова) Зинаида Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1928

Дата смерти

01.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928

Отец: Владимиров Павел Владимирович

Мать: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
29.01.1955

Сын: Кайсаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
22.12.1956

Дочь: Михайлова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
19.09.1958

Дочь: Шумова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
30.01.1961

Сын: Кайсаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
23.11.1967

Сын: Кайсаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кайсаров Василий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайсаров Василий Евдокимович

Смерть
01.02.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close