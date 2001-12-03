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Кайсаров Василий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1930

Дата смерти

03.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1930

Отец: Кайсаров Евдоким Иванович

Мать: Кайсарова Агафия

Рождение ребёнка
29.01.1955

Сын: Кайсаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
22.12.1956

Дочь: Михайлова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1958

Дочь: Шумова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1961

Сын: Кайсаров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1967

Сын: Кайсаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайсарова Зинаида Павловна

Смерть
03.12.2001
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