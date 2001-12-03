Кайсаров Василий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1930
Дата смерти03.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1930
Отец: Кайсаров Евдоким Иванович
Мать: Кайсарова Агафия
Рождение ребёнка
29.01.1955
Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
22.12.1956
Дочь: Михайлова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1958
Дочь: Шумова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1961
Сын: Кайсаров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1967
Сын: Кайсаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кайсарова Зинаида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2001