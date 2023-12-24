Владимиров Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти21.08.1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Отец: Владимиров Владимир ?
Мать: Владимирова ?
Рождение ребёнка
04.05.1928
Дочь: Кузнецова Кудряшова Елена Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
07.11.1928
Дочь: Кайсарова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Марфа Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Александр Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Василий Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Нина Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Варвара Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна
Смерть
21.08.1974