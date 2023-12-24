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Владимиров Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

21.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Владимиров Владимир ?

Мать: Владимирова ?

Рождение ребёнка
04.05.1928

Дочь: Кузнецова Кудряшова Елена Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
07.11.1928

Дочь: Кайсарова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Марфа Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Александр Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Василий Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Нина Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Варвара Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Тихоновна

Смерть
21.08.1974
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