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Потылицын Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Потылицын Петр Степанов

Мать: Ирина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Екимова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Потылицын Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Екимова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Потылицын) Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Екимова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Потылицын Яков Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Екимова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потылицын Петр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Екимова

Смерть
До 1780

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