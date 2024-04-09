Потылицын Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиДо 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Потылицын Петр Степанов
Мать: Ирина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Екимова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Евдокия Екимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Потылицын) Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Екимова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Евдокия Екимова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Евдокия Екимова
Смерть
До 1780