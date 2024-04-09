Ирина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потылицын Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Потылицын Иван Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Потылицын Михайло Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Потылицын Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Потылицын Григорий Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Потылицына) Анна Петрова

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Потылицына) Ксения Петрова

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Потылицын Егор Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Потылицын Емельян Петров

Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов

Смерть
Неизвестно

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