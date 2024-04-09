Ирина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потылицын Петров
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Потылицын Петров
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Потылицын Григорий Петров
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Потылицына) Анна Петрова
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Потылицына) Ксения Петрова
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Потылицын Петр Степанов
Смерть
Неизвестно