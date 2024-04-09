Евдокия Екимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Екимова

Евдокия Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Петров

Рождение ребёнка
1761

Сын: Потылицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Петров

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Потылицын) Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Петров

Рождение ребёнка
1768

Сын: Потылицын Яков Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Петров

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потылицын Петр Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.