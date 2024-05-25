Халимуллина Хамдениса Габделхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Халимуллин Махмут Харисович
Отец ребёнка: Халимуллин Миннехарис Халимуллович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Халимуллин Мударис Харисович
Отец ребёнка: Халимуллин Миннехарис Халимуллович
Смерть
1968