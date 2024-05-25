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Халимуллина Хамдениса Габделхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халимуллин Миннехарис Халимуллович

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Халимуллин Махмут Харисович

Отец ребёнка: Халимуллин Миннехарис Халимуллович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Сын: Халимуллин Мударис Харисович

Отец ребёнка: Халимуллин Миннехарис Халимуллович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1968
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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