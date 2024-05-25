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Халимуллин Миннехарис Халимуллович

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1892

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Халимулла Хасанович

Мать: Бибирабига Исмагиловна

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халимуллина Хамдениса Габделхаковна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Халимуллин Махмут Харисович

Мать ребёнка: Халимуллина Хамдениса Габделхаковна

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Сын: Халимуллин Мударис Харисович

Мать ребёнка: Халимуллина Хамдениса Габделхаковна

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1964
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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