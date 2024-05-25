Халимуллин Миннехарис Халимуллович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Халимулла Хасанович
Мать: Бибирабига Исмагиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Халимуллин Махмут Харисович
Мать ребёнка: Халимуллина Хамдениса Габделхаковна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Халимуллин Мударис Харисович
Мать ребёнка: Халимуллина Хамдениса Габделхаковна
Смерть
1964