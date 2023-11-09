Котова (Зинкевич) Регина Алейзовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Отец: Зинкевич Алейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Елена Александровна
Отец ребёнка: Котов Александр Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Федор Александрович
Отец ребёнка: Котов Александр Константинович
Рождение ребёнка
09.11.1965
Сын: Котов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Котов Александр Константинович