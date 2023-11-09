Котова (Зинкевич) Регина Алейзовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Зинкевич) Регина Алейзовна

Котова (Зинкевич) Регина Алейзовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: Зинкевич Алейза

Мать: Зинкевич Леонида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Елена Александровна

Отец ребёнка: Котов Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Федор Александрович

Отец ребёнка: Котов Александр Константинович

Рождение ребёнка
09.11.1965

Сын: Котов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Котов Александр Константинович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.