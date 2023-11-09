Зинкевич Леонида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Зинкевич Алейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкевич Валентина Алейзовна
Отец ребёнка: Зинкевич Алейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкевич Мария Алейзовна
Отец ребёнка: Зинкевич Алейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкевич Анна Алейзовна
Отец ребёнка: Зинкевич Алейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинкевич Софья Алейзовна
Отец ребёнка: Зинкевич Алейза
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Котова (Зинкевич) Регина Алейзовна
Отец ребёнка: Зинкевич Алейза
Смерть
Неизвестно