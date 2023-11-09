Зинкевич Леонида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Леонида Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Зинкевич Алейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкевич Валентина Алейзовна

Отец ребёнка: Зинкевич Алейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкевич Мария Алейзовна

Отец ребёнка: Зинкевич Алейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкевич Анна Алейзовна

Отец ребёнка: Зинкевич Алейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинкевич Софья Алейзовна

Отец ребёнка: Зинкевич Алейза

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Котова (Зинкевич) Регина Алейзовна

Отец ребёнка: Зинкевич Алейза

Смерть
Неизвестно

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