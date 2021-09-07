Котов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1965
Дата смерти07.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1965
Рождение ребёнка
19.04.1990
Дочь: Котова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Котова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Мария Михайловна
Смерть
07.09.2021