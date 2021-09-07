Котов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1965

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1965

Отец: Котов Александр Константинович

Мать: Котова Регина Алейзовна

Рождение ребёнка
19.04.1990

Дочь: Котова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Котова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Мария Михайловна

Смерть
07.09.2021
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