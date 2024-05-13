Городецкая Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Городецкий Никанор Аркадьевич
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Городецкий Петр Аркадьевич
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Городецкий Иван Аркадьевич
Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович
Смерть
Неизвестно