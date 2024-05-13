Городецкая Анна Филипповна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГородецкая Анна Филипповна

Городецкая Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Аркадий Викторович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Городецкий Никанор Аркадьевич

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Городецкий Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Городецкий Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий Викторович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.