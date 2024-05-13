Городецкий Аркадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Псаломщик
Рождение ребёнка
1902
Сын: Городецкий Никанор Аркадьевич
Мать ребёнка: Городецкая Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Городецкий Петр Аркадьевич
Мать ребёнка: Городецкая Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Городецкий Иван Аркадьевич
Мать ребёнка: Городецкая Анна Филипповна
Место жительства
1910
Смерть
Неизвестно