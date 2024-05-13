Городецкий Аркадий Викторович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Городецкий Аркадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Анна Филипповна

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Псаломщик
Рождение ребёнка
1902

Сын: Городецкий Никанор Аркадьевич

Мать ребёнка: Городецкая Анна Филипповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Городецкий Петр Аркадьевич

Мать ребёнка: Городецкая Анна Филипповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Городецкий Иван Аркадьевич

Мать ребёнка: Городецкая Анна Филипповна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1910
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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