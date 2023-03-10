Кузнецов (Марков) Макрина Артёмовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
11.02.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Семёнович
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно