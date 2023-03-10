Кузнецов (Марков) Макрина Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Марков) Макрина Артёмовна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Кузнецов Иван Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Семёнович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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