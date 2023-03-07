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Кузнецов Иван Семёнович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Кузнецов Макрина Артёмовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузнецов Макрина Артёмовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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