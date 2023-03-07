Кузнецов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
01.12.1902
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кузнецов Макрина Артёмовна
МК п.Январцевский, 1902
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно