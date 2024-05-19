Бурунин Федор Ильич
Место рождения
Дата рождения16.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1899
Отец: Бурунин Илья Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурунин Николай Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.02.1918
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1940
Сын: Бурунин Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
04.03.1942
Смерть
Неизвестно