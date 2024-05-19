Бурунин Федор Ильич 16.04.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурунин Федор Ильич

Место рождения

Лебедино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1899

Отец: Бурунин Илья Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Лебедино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурунин Иван Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурунин Николай Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.02.1918

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1940

Сын: Бурунин Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
04.03.1942
Смерть
Неизвестно

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