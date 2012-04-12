Бурунин Анатолий Фёдорович 02.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурунин Анатолий Фёдорович

Место рождения

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.05.1940

Дата смерти

12.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940

Отец: Бурунин Федор Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурунин Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
24.05.1968

Сын: Бурунин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна

Смерть
12.04.2012
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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