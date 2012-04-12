Бурунин Анатолий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.05.1940
Дата смерти12.04.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940
Отец: Бурунин Федор Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурунин Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
24.05.1968
Сын: Бурунин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Бурунина (Марусина) Евдокия Егоровна
Смерть
12.04.2012