Бурунина (Первушина) Серафима Егоровна
женский, родилась 1899
умерла Неизвестно
Супруги
Бурунин Федор Ильич16.04.1899 г.р.
Дети
Бурунин Анатолий Фёдорович02.05.1940 г.р.
Бурунин Иван ФедоровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурунин Николай Федорович
Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич
Бракосочетание
18.02.1918
Муж: Бурунин Федор Ильич
Рождение ребёнка
02.05.1940
Сын: Бурунин Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич
Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно