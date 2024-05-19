Бурунина (Первушина) Серафима Егоровна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Бурунина (Первушина) Серафима Егоровна

Автор
ИБ
Бурунин И.

женский, родилась 1899

умерла Неизвестно

Супруги
Бурунин Федор Ильич16.04.1899 г.р.
Дети
Бурунин Анатолий Фёдорович02.05.1940 г.р.
Бурунин Иван ФедоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурунин Иван Федорович

Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурунин Николай Федорович

Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич

Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Бурунин Федор Ильич

Рождение ребёнка
02.05.1940

Сын: Бурунин Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Бурунин Федор Ильич

Алексеевское, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно

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