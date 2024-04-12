(Ладыгина) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ладыгина) Анастасия Семеновна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

14.04.1912

Дата смерти

13.05.1912

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1889 г.р.

Мать

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912

Отец: Ладыгин Семен Максимович

Мать: Ладыгина Татьяна Петровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) https://ya.ru/archive/catalog/25624cfb-650d-4af9-8763-f644fb008d95/256 Ладыгин Петр Максимов, Марфа Егорова Перова
Смерть
13.05.1912
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) https://ya.ru/archive/catalog/25624cfb-650d-4af9-8763-f644fb008d95/282
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