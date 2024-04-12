(Ладыгина) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.04.1912
Дата смерти13.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) https://ya.ru/archive/catalog/25624cfb-650d-4af9-8763-f644fb008d95/256 Ладыгин Петр Максимов, Марфа Егорова Перова
Смерть
13.05.1912
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) https://ya.ru/archive/catalog/25624cfb-650d-4af9-8763-f644fb008d95/282