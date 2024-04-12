Дубинина (Лазарева) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1978
Отец: Лазарев Иван Иванович
Бракосочетание
02.06.1994
Рудяное, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.06.1994
Дочь: Дубинина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Астапов Николай Александрович
Развод
06.11.1998
Бракосочетание
19.12.1998
Рождение ребёнка
26.01.2000
Дочь: Дубинина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Дубинин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.2013
Отец ребёнка: Дубинин Сергей Николаевич