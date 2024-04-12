Дубинина (Лазарева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинина (Лазарева) Наталья Ивановна

Дубинина (Лазарева) Наталья Ивановна

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

09.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1978

Отец: Лазарев Иван Иванович

Мать: Лазарева Мария Михайловна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
02.06.1994

Муж: Астапов Николай Александрович

Рудяное, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.06.1994

Дочь: Дубинина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Астапов Николай Александрович

Канск, город Канск, Красноярский край
Развод
06.11.1998

Муж: не указан

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
19.12.1998

Муж: Дубинин Сергей Николаевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.2000

Дочь: Дубинина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Дубинин Сергей Николаевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.2013

Сын: Дубинин Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Дубинин Сергей Николаевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close